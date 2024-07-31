Cara Pesan Hotel di Makkah untuk Umrah Mandiri

CARA pesan hotel di Makkah untuk umrah mandiri sangat penting diketahui kaum Muslimin. Menunaikan ibadah umrah adalah salah satu keinginan terbesar umat Islam di dunia.

Umrah dinilai lebih ringan untuk dijalankan, karena memiliki rangkaian ibadah yang lebih sedikit dan dapat dilakukan kapan saja di luar bulan haji.

Banyak orang telah melakukan ibadah umrah melalui agen perjalanan maupun mandiri. Jika Anda ingin melakukan perjalanan umrah secara mandiri maka akomodasi dan tempat tinggal tidak boleh ketinggalan untuk dipersiapkan.

Berikut ini tata cara pemesanan hotel di Makkah bagi Anda yang melakukan ibadah umrah secara mandiri, sebagaimana telah Okezone himpun:

Cari Hotel Sesuai Kebutuhan

Sebelum melakukan pemesanan, pastikan terlebih dahulu hotel yang akan ditempati sesuai kebutuhan Anda. Bisa mencarinya di internet, situs, atau aplikasi penyedia layanan penginapan untuk mengecek daftar hotel yang berada di Tanah Suci tersebut.

Beragam hotel mulai harga termurah hingga tinggi, fasilitas bintang tiga hingga lima, ada di sekitar Kota Makkah. Selain itu, pastikan juga hotel yang ditempati berlokasi tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram demi memudahkan mobilisasi.

Gunakan Aplikasi Pesan Hotel

Setelah menemukan hotel yang cocok dengan kebutuhan, Anda bisa segera melakukan pemesanan melalui aplikasi pesan hotel yang dipercaya.

Saat ini telah tersedia puluhan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis. Masing-masing menawarkan fasilitas penginapan hotel dengan berbagai varian fasilitas dan harga.