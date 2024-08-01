MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib Atas Wafatnya Tokoh Palestina Ismail Haniyeh

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyatakan turut berbelasungkawa atas wafatnya tokoh Palestina sekaligus pemimpin Hamas, Dr Ismail Haniyeh. Almarhun dinilai sebagai tokoh dan pemimpin bukan saja bagi Hamas, tapi bagi warga serta bangsa Palestina secara keseluruhan.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumagh firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dr Ismail Haniyeh telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya. Insya Allah almarhum ditempatkan di sisi Allah di surga NaimNya," ungkap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

MUI turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Iran yang segera melakukan penyelidikan atas pembunuhan pemimpin Ismail Haniyeh.

"Semoga Pemerintah Iran juga melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menghentikan tindakan membabi-buta Israel yang telah menyulut eskalasi pertentangan," bebernya.

MUI pun turut mengajak dan menyerukan umat Islam untuk melaksanakan sholat ghaib untuk Ismail Haniyeh rahimahullah serta mendoakan kemerdekaan Palestina.

"Saya mengajak dan menyerukan kepada masyarakat Muslim khususnya untuk melaksanakan sholat ghaib dan berdoa untuk kejayaan dan kemerdekan Palestina," paparnya.