Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib Atas Wafatnya Tokoh Palestina Ismail Haniyeh

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:40 WIB
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib Atas Wafatnya Tokoh Palestina Ismail Haniyeh
Ilustrasi MUI ajak umat Islam sholat ghaib atas wafatnya tokoh Palestina Ismail Haniyeh. (Foto: EPA/Mohamed Messara)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyatakan turut berbelasungkawa atas wafatnya tokoh Palestina sekaligus pemimpin Hamas, Dr Ismail Haniyeh. Almarhun dinilai sebagai tokoh dan pemimpin bukan saja bagi Hamas, tapi bagi warga serta bangsa Palestina secara keseluruhan.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumagh firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dr Ismail Haniyeh telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya. Insya Allah almarhum ditempatkan di sisi Allah di surga NaimNya," ungkap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Majelis Ulama Indonesia. (Foto: mui.or.id)

MUI turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Iran yang segera melakukan penyelidikan atas pembunuhan pemimpin Ismail Haniyeh.

"Semoga Pemerintah Iran juga melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menghentikan tindakan membabi-buta Israel yang telah menyulut eskalasi pertentangan," bebernya.

MUI pun turut mengajak dan menyerukan umat Islam untuk melaksanakan sholat ghaib untuk Ismail Haniyeh rahimahullah serta mendoakan kemerdekaan Palestina.

"Saya mengajak dan menyerukan kepada masyarakat Muslim khususnya untuk melaksanakan sholat ghaib dan berdoa untuk kejayaan dan kemerdekan Palestina," paparnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/614/3043273/ratusan-jamaah-ikuti-sholat-ghaib-untuk-ismail-haniyeh-di-masjid-istiqlal-jakarta-XGPgZutRAS.jpg
Ratusan Jamaah Ikuti Sholat Ghaib untuk Ismail Haniyeh di Masjid Istiqlal Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/614/3043187/bakda-jumatan-masjid-istiqlal-gelar-sholat-ghaib-untuk-tokoh-palestina-ismail-haniyeh-6VF1iGPBEu.jpg
Bakda Jumatan, Masjid Istiqlal Gelar Sholat Ghaib untuk Tokoh Palestina Ismail Haniyeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/614/3038804/diimbau-sholat-ghaib-untuk-hamzah-haz-berikut-ini-tata-cara-dan-bacaannya-XCY0AhHdEq.jpg
Diimbau Sholat Ghaib untuk Hamzah Haz, Berikut Ini Tata Cara dan Bacaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/614/3023199/cara-sholat-ghaib-untuk-jamaah-haji-yang-meninggal-di-tanah-suci-MBLzSgufJU.jpg
Cara Sholat Ghaib untuk Jamaah Haji yang Meninggal di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/616/2903507/tata-cara-sholat-ghoib-untuk-rakyat-palestina-korban-serangan-israel-yLb2lTJ1xw.jpg
Tata Cara Sholat Ghoib untuk Rakyat Palestina Korban Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/614/2901372/umat-islam-indonesia-diimbau-sholat-ghoib-dan-qunut-nazilah-untuk-korban-di-palestina-WCH0uBih53.jpg
Umat Islam Indonesia Diimbau Sholat Ghoib dan Qunut Nazilah untuk Korban di Palestina
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement