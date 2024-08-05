Advertisement
HOME MUSLIM TIPS HAJI

Cara Daftar Petugas Haji Indonesia 2025

Salam Ramdhani , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |11:38 WIB
Cara Daftar Petugas Haji Indonesia 2025
Ilustrasi cara daftar petugas haji Indonesia 2025. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

CARA daftar petugas haji Indonesia 2025 sangat penting diketahui kaum Muslimin yang berniat mengikutinya. Petugas haji merupakan salah satu pekerjaan mulia.

Dengan menjadi petugas haji, kita secara langsung ikut dalam melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Selain itu, kita juga memiliki kesempatan untuk turut melaksanakan ibadah haji.

Bagi kaum Muslimin yang ingin mendaftar menjadi petugas haji tahun depan, bisa mendaftar secara daring dengan langkah-langkah sebagai berikut, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia:

1. Buka situs https://haji.kemenag.go.id/petugas

2. Klik Pendaftaran Petugas 

Seleksi petugas haji Indonesia. (Foto: Kemenag.go.id)

3. Pilih jenis tugas yang diminati

4. Pilih kantor Kemenag kabupaten/kota/kanwil tempat pendaftaran

5. Isi NIK dan data diri

6. Isi alamat email (pastikan belum pernah digunakan untuk mendaftar petugas pada tahun sebelumnya) 

7. Isi nomor WhatsApp yang aktif

8. Unggah surat rekomendasi dari instansi/lembaga

9. Klik Daftar 

Halaman:
1 2
