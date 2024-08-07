Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hadits Arbain Ke-3 tentang Rukun Islam dan Hukum Meninggalkan Sholat

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |12:57 WIB
Hadits Arbain Ke-3 tentang Rukun Islam dan Hukum Meninggalkan Sholat
Ilustrasi Hadits Arbain ke-3 tentang Rukun Islam dan hukum meninggalkan sholat. (Foto: Freepik)
A
A
A

HADITS Arbain ke-3 tentang Rukun Islam dan hukum meninggalkan sholat dibahas dalam artikel berikut ini. Hadits Arbain merupakan kumpulan hadits sahih yang disusun Al Hafizh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. 

Imam An-Nawawi mencantumkan hadits-hadits yang shahih, dan terdapat juga dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kali ini dikaji hadits Al-Arbain An-Nawawiyah nomor 3 tentang Rukun Islam dan hukum meninggalkan sholat. 

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan isi hadits nomor 3 dari Arbain An-Nawawiyah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : بُنِيَ اْلإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ “

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan sholat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan." (HR Bukhari nomor 8 dan Muslim: 16) 

Ilustrasi hadits Arbain. (Foto: Unsplash)

Faedah Hadits Arbain Ke-3

1. Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memiliki tiang pokok yang lima.

2. Bersyahadat "Laa ilaha illallah" berarti bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

3. Menegakkan sholat yang dimaksud adalah mengerjakan shalat dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

4. Menunaikan zakat artinya mengeluarkan dan memberikannya kepada yang berhak menerima.

5. Seseorang tidak disebut berislam hingga ia mengimani lima Rukun Islam yang ada. Siapa yang mengingkari salah satunya, ia kafir. Siapa yang meninggalkannya dalam rangka meremehkan, ia termasuk orang fajir. 

Halaman:
1 2
