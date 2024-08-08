Viral Haru Ibu Sembunyikan Rasa Takut Naik Kora-Kora demi Buat Anaknya Bahagia

VIRAL haru video yang memperlihatkan seorang ibu menyembunyikan rasa takut naik wahana permainan kora-kora. Hal ini ia lakukan demi membuat anak laki-lakinya bahagia.

Dihimpun dari unggahan viral akun TikTok @fatwaanggaraaa, Kamis (8/8/2024), terlihat ibu paruh baya tersebut menemani anaknya yang ingin naik wahana permainan kora-kora berbentuk perahu gantung besar di Pasar Malam Aek Kanopan, Sumatera Utara.

Ibu dan anak ini duduk di kursi barisan tengah. Si ibu tampak sangat takut ketika kora-kora itu melaju kencang ke atas hingga bawah. Sesekali dia memejamkan mata menahan rasa takut.

Sementara anak laki-lakinya memeluk erat si ibu. Sementara sang ibu memeluk erat putranya itu agar tetap merasa aman.

"Dari sini kita bisa simpulkan perjuangan seorang ibu sangat besar. Hal sekecil apa pun rela dia lakukan demi anaknya senang. Sehat-sehat ya buk," tulis keterangan unggahan viral tersebut.