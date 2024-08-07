Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Murid SD Curhat Belum Bisa Baca Tulis, Ternyata Tidak Ada yang Mengajari Setelah Ibunya Wafat

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |13:33 WIB
Viral Haru Murid SD Curhat Belum Bisa Baca Tulis, Ternyata Tidak Ada yang Mengajari Setelah Ibunya Wafat
Viral haru murid SD curhat ke ibu gurunya belum bisa baca tulis. (Foto: TikTok @sinantirestu)
A
A
A

VIRAL haru video seorang murid SD (sekolah dasar) curhat ke ibu gurunya belum bisa membaca. Ternyata di rumah dia belajar sendirian setelah ditinggal wafat ibunya.

Dihimpun dari unggahan viral akun TikTok @sinantirestu, Rabu (7/8/2024), curhat murid SD kepada ibu gurunya ini membuat warganet terharu. Sebab sampai saat ini ia belum bisa membaca dan menulis.

Viral haru murid SD curhat ke ibu gurunya belum bisa baca tulis. (Foto: TikTok @sinantirestu)

Ibu guru tersebut pun sempat bertanya, dengan siapa dirinya mengulang pelajaran sekolah setibanya di rumah. Murid SD itu menjawab hanya sendirian.

Alasannya pun membikin banjir air mata, pasalnya ibunya telah meninggal dunia. "Bu, ibuku senang tidak ya kalau besok aku udah bisa baca?" ungkap bocah itu ke ibu gurunya. 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
