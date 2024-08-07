Viral Haru Murid SD Curhat Belum Bisa Baca Tulis, Ternyata Tidak Ada yang Mengajari Setelah Ibunya Wafat

VIRAL haru video seorang murid SD (sekolah dasar) curhat ke ibu gurunya belum bisa membaca. Ternyata di rumah dia belajar sendirian setelah ditinggal wafat ibunya.

Dihimpun dari unggahan viral akun TikTok @sinantirestu, Rabu (7/8/2024), curhat murid SD kepada ibu gurunya ini membuat warganet terharu. Sebab sampai saat ini ia belum bisa membaca dan menulis.

Ibu guru tersebut pun sempat bertanya, dengan siapa dirinya mengulang pelajaran sekolah setibanya di rumah. Murid SD itu menjawab hanya sendirian.

Alasannya pun membikin banjir air mata, pasalnya ibunya telah meninggal dunia. "Bu, ibuku senang tidak ya kalau besok aku udah bisa baca?" ungkap bocah itu ke ibu gurunya.