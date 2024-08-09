Advertisement
MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Momen Ibunda Veddriq Leonardo Sujud Syukur saat Anaknya Dapat Emas Olimpiade 2024

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:51 WIB
Momen Ibunda Veddriq Leonardo Sujud Syukur saat Anaknya Dapat Emas Olimpiade 2024
Momen ibunda Veddriq Leonardo sujud syukur usai anaknya meraih emas Olimpiade 2024. (Foto: Instagram @folkshit)
A
A
A

BERIKUT ini dibahas momen ibunda Veddriq Leonardo, Rosita, sujud syukur saat anaknya itu mendapat medali emas Olimpiade 2024. Amalan tersebut sebagai bentuk terima kasih atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Disitat dari unggahan akun Instagram @folkshitt, Jumat (9/8/2024), viral video yang memperlihatkan ibunda Veddriq Leonardo, Rosita, berdoa di depan layar televisi di dalam rumahnya. Ia menyaksikan anaknya bertanding di babak final kelas panjat cepat Olimpiade 2024 Paris. 

Momen ibunda Veddriq Leonardo sujud syukur. (Foto: Instagram @folkshit)

Sambil mengangkat kedua tangannya ke depan dada, Ibu Rosita menatap ke layar televisi sambil memanjatkan doa-doa terbaik untuk Veddriq Leonardo.

Tampak bibirnya terus mengucap doa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan putranya. 

Doanya pun diijabah Allah Azza wa Jalla tatkala Veddriq Leonardo berhasil menyelesaikan pertandingan dan tampil menjadi juara. Dia mengalahkan atlet panjat tebing asal China, Wu Peng.

Sontak, Ibu Rosita dan seluruh anggota keluarganya meloncat kegirangan melihat Veddriq meraih medali emas. Tidak lupa, mereka melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. 



