Ini Ayat Alquran yang Melarang KDRT, seperti Dialami Selebgram Cut Intan Nabila

BERIKUT ini ayat Alquran yang melarang KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), seperti dialami selebgram Cut Intan Nabila. Sebagaimana diberitakan, viral video Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri Armor Toreador. Nahasnya, bayinya yang baru lahir pada 24 Juli 2024 ikut menjadi korban.

"Selama ini saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti, 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya," tulis Cut Intan Nabila dalam unggahan di akun Instagram-nya @cut.intannabila.

"Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tak pernah terbuka hatinya. Ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah, maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung. Saya seorang diri tidak pernah membuka aib rumah tangga saya, saya jaga martabatnya, hari ini saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri," jelasnya.

BACA JUGA: Hukum KDRT Menurut Islam seperti Dialami Selebgram Cut Intan Nabila

Ayat Alquran yang Melarang KDRT

Dalam agama Islam, KDRT sangat tidak dibolehkan. Dilansir laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), keislaman dan kekerasan adalah dua hal yang bertentangan.

Berdasarkan konsep keagamaan, Islam sangat melarang kekerasan, apalagi dalam keluarga. Kerap kali KDRT terjadi karena ketidakpatuhan (durhaka) istri atau kealpaan suami dalam menjalankan kewajibannya, dalam Islam dikenal dengan nusyuz.

Di dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 34 dijelaskan cara memberi pelajaran terhadap istri yang melanggar syariat Islam. Bolehnya memberi pukulan pelan peringatan dalam rangka mendidik, jangan sampai menyakiti atau bahkan meninggalkan bekas.

Kemudian tidak lagi memukul istri ketika sudah berubah menjadi taat dan menurut pada perintah suami. Pukulan pelan itu pun tidak boleh di bagian wajah istri.

BACA JUGA: Suami Cut Intan Nabila Dijerat Pasal Berlapis Kasus KDRT

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ وَاهۡجُرُوۡهُنَّ فِى الۡمَضَاجِعِ وَاضۡرِبُوۡهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَيۡهِنَّ سَبِيۡلًا ؕاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيۡرًا‏

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (QS An-Nisa: 34)

Dikutip dari Rumaysho, Ibnul 'Arabi rahimahullah berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS An-Nisaa': 19)

Maksud ayat ini adalah, "Jika seseorang mendapati pada istrinya hal yang tidak ia sukai dan ia benci, selama ia tidak melakukan perbuatan fahisyah (zina) dan nusyuz (pembangkangan), bersabarlah terhadap gangguannya dan sedikitlah berbuat adil karena bisa jadi seperti itu lebih baik baginya." (Ahkam Al-Qur'an, 1:487)