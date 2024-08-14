Viral Aksi Mulia Polisi Seorang Diri Bersihkan Sampah di Sungai, Air Jadi Mengalir Lancar

VIRAL video yang memperlihatkan aksi mulia polisi bernama Dana Rivaldi di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang diri membersihkan sampah di aliran sungai. Air di sungai itu pun jadi mengalir lancar.

Dihimpun dari unggahan viral akun TikTok-nya @danarivaldi, Rabu (14/8/2024), tampak polisi itu dengan sukarela turun tangan membersihkan sampah di sebuah aliran sungai. Terlihat dia dengan alat seadanya mengambil sampah-sampah yang terbawa arus sungai.

Tanpa ragu, polisi tersebut menceburkan diri ke aliran sungai yang penuh sampah. Dia kemudian mengambil satu per satu sampah tersebut untuk dimasukkan ke kantong plastik hitam khusus sampah.

Tampak sampah-sampah itu terdiri dari plastik, sterofoam, botol, hingga batang pohon. Semuanya dia angkat agar aliran sungai menjadi bersih.

"Nggak perlu tunggu @pandawara buat bergerak, nggk perlu ngajak temen buat bersihin, nggk perlu ngeluarin biaya banyak buat bertindak. Yang jelas ada niat dan kemauan. Video ini mendedikasi buat warga lingsar dan warga mana pun jangan buang sampah ke kali. STOP!!!" tulisnya dalam keterangan unggahan viral tersebut.