HOME MUSLIM DOA HARIAN

Sesuai Hadits Nabi, Ini Doa Terbaik untuk Pemimpin

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:56 WIB
Sesuai Hadits Nabi, Ini Doa Terbaik untuk Pemimpin
Ilustrasi bacaan doa terbaik untuk pemimpin. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INI doa terbaik untuk pemimpin sesuai penjelasan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Mendoakan para pemimpin merupakan salah satu amalan mulia. 

Dilansir laman Rumaysho, anjuran memanjatkan doa untuk pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadits dari 'Abdush Shomad bin Yazid Al Baghdadiy, ia berkata pernah mendengar Fudhail bin 'Iyadh berkata:

لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها الا في الامام

"Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku." 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Ada yang bertanya kepada Fudhail, "Kenapa bisa begitu?" Ia menjawab, "Jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik." (Lihat kitab Hilyatul Auliya' karya Abu Nu'aim Al Ashfahaniy, 8: 77, Darul Ihya' At-Turots Al 'Iroqiy)

Dihimpun dari Muslim.or.id, terdapat hadits yang di dalamnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam mendoakan para pemimpin. Dari 'Aisyah radhiallahu 'anha, Rasulullah bersabda:

اللَّهُمَّ، مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ

"Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah ia." (HR Muslim nomor 1828) 

