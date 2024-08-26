Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Wudhu Sambil Berbicara?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |15:56 WIB
Bolehkah Wudhu Sambil Berbicara?
Ilustrasi hukumnya wudhu sambil berbicara. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOLEHKAH wudhu sambil berbicara? Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan hukum berbicara ketika wudhu menurut empat mazhab. Mazhab Malikiyah menegaskan dimakruhkannya berbicara tanpa dibutuhkan yang isinya selain dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian menurut Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambali; berbicara ketika wudhu di luar kebutuhan hukumnya kurang utama. Artinya, lebih diutamakan diam.

Ilustrasi hukum wudhu sambil berbicara. (Foto: Instagram @sahabatsurga)

Dilansir laman Konsultasi Syariah, Imam Al-Buhuti Al-Hambali dalam kitab Kasyaful Qana' mengatakan:

ولا يسن الكلام على الوضوء، بل يكره؛ قاله جماعة، قال في الفروع: والمراد بغير ذكر الله، كما صرح به جماعة، والمراد بالكراهية ترك الأولى…مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره

"Tidak dianjurkan untuk berbicara ketika berwudhu, bahkan dimakruhkan. Ini adalah pendapat sekelompok ulama. Maksud makruhnya berbicara di sini adalah berbicara yang isinya bukan dzikir kepada Allah, sebagaimana keterangan sekelompok ulama. Dan makna makruh dalam masalah ini adalah: kurang afdhal. Sementara itu, Ibnul Jauzi dan beberapa ulama lainnya, menganggap berbicara ketika wudhu sebagai perbuatan yang tidak dimakruhkan." (Lihat kitab Kasyaful Qana', 1:103) 

Halaman:
1 2
