Bolehkah Langsung Sholat Tanpa Wudhu Usai Mandi Wajib?

Ilustrasi hukumnya langsung sholat tanpa wudhu lagi usai mandi wajib. (Foto: Shutterstock)

BOLEHKAH langsung sholat tanpa wudhu usai mandi wajib? Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM menerangkan bahwa seseorang yang ingin mengerjakan sholat setelah melaksanakan mandi junub secara syari, sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak wajib berwudhu lagi.

Alasannya, jelas dia, apabila seseorang bersuci dari hadats besar dengan mandi wajib, maka otomatis dia juga bersuci dari hadats kecil yang mengenainya.

Dilansir laman Konsultasi Syariah, Ustadz Abu Ibrohim mengungkapkan dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ

Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mandi, lalu sholat dua rakaat, dan aku tidak melihat beliau berwudhu lagi setelah mandi." (HR Abu Dawud: 259, Ahmad 6/119 dengan sanad shahih)

Hal ini berlaku bagi yang sudah berwudhu saat mandi janabat, maupun belum berwudhu saat mandinya. (Lihat: Shahih Fiqhus Sunnah, Syekh Abu Malik: 1/181)