HOME MUSLIM HIJRAH

Maulid Nabi 2024 Jatuh pada Tanggal Berapa?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:05 WIB
Maulid Nabi 2024 Jatuh pada Tanggal Berapa?
Ilustrasi maulid Nabi 2024. (Foto: Freepik)
MAULID Nabi 2024 jatuh pada tanggal berapa? Sangat penting diketahui kaum Muslimin di Tanah Air Indonesia untuk lebih mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Menurut Kalender Hijriah Indonesia dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, Maulid Nabi 2024 akan diperingati pada hari Senin, 16 September. Ini sekaligus menjadi hari libur nasional.

Ilustrasi peringatan Maulid Nabi 2024. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau sekira 571 Masehi.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan di sebuah bangunan sederhana berukuran 10 x 18 meter. Sejarah mencatat bangunan tersebut merupakan rumah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. 

