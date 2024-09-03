Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hal-Hal yang Boleh Menggunakan Dana Zakat

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:35 WIB
Ini Hal-Hal yang Boleh Menggunakan Dana Zakat
Ilustrasi hal-hal yang boleh menggunakan dana zakat. (Foto: Unsplash)
A
A
A

HAL-HAL yang boleh menggunakan dana zakat dibahas dalam tulisan berikut ini. Dana zakat merupakan dana yang diamanahkan muzakki kepada amil dan kemudian didistribusikan kepada mustahik.

Distribusi pendayagunaan dan pemanfaatan penyaluran dana zakat harus cermat. Penempatan dana zakat tersebut hendaknya tepat kepada mustahik.

Info grafis golongan orang yang berhak menerima zakat. (Foto: Okezone)

"Amilin harus kreatif pada dana zakat, bisa untuk menyejahterakan dan membahagiakan mustahik. Oleh karena itu, bisa dibuat program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan lainnya," jelas Direktur Dakwah, Budaya, dan Pelayanan Masyarakat Dompet Dhuafa Ustadz Ahmad Shonhaji dalam keterangan yang diterima Okezone beberapa waktu lalu.

Dirinya menambahkan, lalu bisa juga untuk program dakwah, budaya, hingga lingkungan. Semua program harus dibuat terlebih dahulu agar lembaga zakat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada muzakki terhadap tata kelolanya. 

Halaman:
1 2
