Keutamaan Umrah yang Dilaksanakan Timnas Indonesia Sebelum Lawan Arab Saudi

KEUTAMAAN ibadah umrah yang dilakukan Timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi sangatlah luar biasa besar. Diketahui bahwa pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah pada Senin 2 September 2024 sebelum bertanding melawan Arab Saudi.

Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @timnasindonesia, tampak 14 pemain Timnas Indonesia menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah. Mereka adalah Ernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Muhammad Adi Satryo, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam Bahar.

Kemudian ada Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Hokky Caraka, Dimas Drajad, Ramadhan Sananta, hingga penyerang naturalisasi Ragnar Oratmangoen.

Para penggawa Skuad Garuda itu tampak menjalani satu per satu rangkaian ibadah umrah dengan khusyuk.

Mereka mengenakan kain ihram bersama-sama melakukan tawaf mengelilingi Kakbah dengan sesekali berpegangan pada pundak satu sama lain.

Video viral ini juga memperlihatkan momen saat para pemain Timnas Indonesia melakukan sai dengan berlari-lari kecil bolak-balik dari Bukit Shafa ke Marwah. Tidak lupa, mereka berdoa dengan khusyuk di Masjidil Haram tersebut.

Keutamaan Umrah

1. Menghapus dosa

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارَةٌ لمَا بينَهمَا ، والحجُّ المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنَّةُ

"Antara satu umrah dengan umrah berikutnya terdapat penghapusan dosa-dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur, tidak ada pahala bagi pelakunya, melainkan surga." (HR Bukhari dan Muslim)