Terbentuknya Embrio Manusia dalam Proses Reproduksi Dijelaskan Alquran dan Sains

Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan terbentuknya embrio manusia dalam proses reproduksi. (Foto: Istimewa/Monashuniversity)

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap terbentuknya embrio manusia dalam proses reproduksi. Manusia bisa menghasilkan keturunan lewat sistem reproduksi dari awalnya terbentuk embrio.

Dilansir buku "Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Perspektif Alquran dan Sains", pada era Plato dan Aristoteles muncul teori terciptanya embrio untuk menjelaskan proses reproduksi manusia.

Namun, teori tersebut menuai pro dan kontra. Penganut dua teori ini juga sama-sama belum tahu bahwa sperma serta indung telur mempunyai peran yang sama dalam pembentukan embrio.

Pengetahuan berkembang pesat setelah Morgan pada 1912 menguraikan peranan gen dalam penurunan sifat.

Kemudian baru pada abad 18, manusia mengetahui teori perkembangbiakan manusia. Saat itu pembuktiannya belum sepenuhnya dilakukan.

Teori-teori tersebut lalu dikonfirmasi oleh pembuktian-pembuktian yang didasarkan pada temuan-temuan baru pada permulaan abad 20.

Alhasil, Teori yang baru terungkap oleh ilmu pengetahuan pada abad 20 itu, justru sudah diuraikan jauh ratusan tahun sebelumnya dalam ayat-ayat suci Alquran. Salah satunya ada dalam Alquran Surah Al Insan Ayat 2.