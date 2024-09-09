Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Muncul Fenomena Sapu Raksasa Antariksa, Apa Itu? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:02 WIB
Muncul Fenomena Sapu Raksasa Antariksa, Apa Itu? Ini Penjelasan Alquran dan Sains
Ilustrasi sapu raksasa antariksa diungkap Alquran dan sains. (Foto: NASA)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap munculnya fenomena sapu raksasa antariksa. Apa itu? Berikut ini penjelasan lengkapnya. 

Sapu raksasa antariksa itu adalah lubang hitam atau blackhole. Keberadaan lubang hitam di luar angkasa tersebut sudah banyak dibahas dalam ilmu sains, dan ternyata telah jauh lebih lama termuat di dalam kitab suci Alquran.

Tentunya banyak orang tidak asing lagi dengan lubang hitam. Ada banyak versi cerita yang mengesankan juga mengerikan dari lubang hitam.

Seperti dijelaskan pada "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah. Lubang hitam memiliki medan gravitasi yang sangat luas, sehingga semua benda yang mendekat bisa langsung tertelan masuk ke sana. 

Sapu raksasa antariksa atau lubang hitam. (Foto: Istimewa/Okezone)

Lubang hitam seperti kuburan bagi benda-benda langit. Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak dapat melarikan diri dari tarikan lubang hitam di luar angkasa tersebut.

Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

Namun, manusia bisa mengenali dari karakternya. Lubang hitam bergerak di angkasa seperti sapu raksasa antariksa yang menyapu hingga menyedot semua materi serta energi yang berada di jalurnya.

Ketika gas-gas tertarik ke lubang hitam, suhu panasnya meningkat tajam hingga jutaan derajat, serta memancarkan sinar X yang sangat besar selama perjalanannya menuju "pembaringan terakhirnya" di kuburan lubang hitam. 

Halaman:
1 2
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
