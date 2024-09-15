Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Maulid Nabi 2024: Kisah Abu Lahab Ikut Bahagia atas Lahirnya Rasulullah

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |06:16 WIB
Maulid Nabi 2024: Kisah Abu Lahab Ikut Bahagia atas Lahirnya Rasulullah
Ilustrasi Maulid Nabi 2024 mengetahui kisah Abu Lahab ikut bahagia atas lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Freepik)
A
A
A

DI momen Maulid Nabi 2024, inilah kisah Abu Lahab ikut bahagia atas lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Maulid Nabi adalah momen yang sangat penting diketahui umat Islam. 

Maulid Nabi merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau sekira 571 Masehi.

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Freepik)

Kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ternyata juga disambut bahagia pamannya, Abu Lahab, orang yang juga sangat membencinya. Bahkan, dia berusaha membunuh keponakannya tersebut.

Abu Lahab adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam. Ia sangat membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Kisah Abu Lahab pun tertuang dalam Surat Al Lahab di dalam kitab suci Alquran:

"Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia. Tidak bisa mencukupinya harta maupun apa yang diusahakan olehnya. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya sang membawa kayu bakar." (Quran Surat Al Lahab Ayat 1–4)

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Abu Lahab setiap hari Senin. Pasalnya, dia turut bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Ini membuktikan bahwa sejak pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam lahir, telah menyelamatkan banyak orang. Salah satunya adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. 

Halaman:
1 2
