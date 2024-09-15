Maulid Nabi 2024, Inilah Jadwal Sholat pada Hari Senin 16 September/12 Rabiul Awal 1446 H

MAULID Nabi 2024, inilah jadwal sholat pada hari Senin 16 September/12 Rabiul Awal 1446 H. Insya Allah dapat membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.39

Asar: 14.52

Magrib: 17.41

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.53

Subuh: 05.03

Zuhur: 12.21

Asar: 15.39

Magrib: 18.20

Isya: 19.29

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.04

Asar: 15.19

Magrib: 18.05

Isya: 19.13