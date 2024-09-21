Jadwal Sholat Hari Ahad 22 September 2024 M/18 Rabiul Awal 1446 H

JADWAL sholat hari Ahad 22 September 2024 M/18 Rabiul Awal 1446 H. Insya Allah membantu semua Muslim di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.02

Subuh: 04.12

Zuhur: 11.33

Asar: 14.37

Magrib: 17.36

Isya: 18.44

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.44

Subuh: 04.54

Zuhur: 12.15

Asar: 15.28

Magrib: 18.18

Isya: 19.27

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.27

Subuh: 04.37

Zuhur: 11.58

Asar: 15.07

Magrib: 18.01

Isya: 19.10