3 Fakta Penduduk Madinah Tidak Rayakan Maulid Nabi, Dijelaskan Syekh Masjid Nabawi

BERIKUT ini 3 fakta mengenai penduduk Madinah yang tidak merayakan Maulid Nabi. Secara jelas diterangkan syekh Masjid Nabawi yakni Syekh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr.

Syekh Abdurrozzaq merupakan dosen Universitas Islam Madinah Al Munawwarah serta pengajar tetap di Masjid Nabawi. Berikut ini fakta-fakta tersebut, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Berawal bertemu jamaah yang heran

Dilansir video viral yang diunggah akun Instagram @seaqidah, Syekh Abdurrozaq di Masjid Nabawi menceritakan pengalamannya bertemu seorang jamaah dari luar Arab Saudi yang heran di Kota Madinah tidak ada satu pun penduduk yang merayakan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam pada 12 Rabiul Awal.

Padahal, Madinah adalah salah satu kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Jamaah itu berpikir seharusnya penduduk Madinah melakukan perayaan pada hari Maulid Nabi.

2. Penjelasan syekh Masjid Nabawi

Syekh Abdurrozzaq menjelaskan kepada jamaah tersebut alasan penduduk Madinah tidak merayakan Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau mengungkapkan alasan tersebut bisa membuat sang jamaah keheranan.

"Andaikan kau tahu penyebabnya, niscaya akan hilang keheranan itu dari dirimu," ujar Syekh Abdurrozaq.