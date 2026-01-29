Jadwal Perkiraan Puasa Ramadhan 2026 Versi Pemerintah, Muhammadiyah, dan NU

JAKARTA - Menjelang bulan Ramadhan 1447 Hijriah, umat Islam di Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah puasa. Perkiraan tanggal awal Ramadhan 2026 sudah dapat dirujuk dari berbagai institusi agama di Indonesia, meski penetapan pasti masih menunggu hasil pengamatan hilal dan sidang isbat resmi. Terdapat perbedaan tanggal awal puasa antara Muhammadiyah, pemerintah melalui Kementerian Agama, dan Nahdlatul Ulama (NU), yang didasarkan pada metode perhitungan yang berbeda.

Puasa Ramadhan Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menetapkan secara resmi awal puasa Ramadhan 2026 melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, 1 Ramadhan 1447 H ditetapkan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang merupakan hasil perhitungan hisab hakiki tanpa menunggu pengamatan hilal secara langsung.

Perhitungan astronomi Muhammadiyah menunjukkan bahwa ijtimak (pertemuan matahari dan bulan) terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01.09 UTC, dengan kriteria visibilitas hilal parameter global sudah terpenuhi pada hari tersebut. Dengan metode ini, puasa Ramadhan 2026 menurut Muhammadiyah akan berlangsung 30 hari, berakhir pada Kamis, 19 Maret 2026, dan Idul Fitri (1 Syawal) jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Perkiraan Puasa Menurut Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Agama memperkirakan awal puasa Ramadhan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini mempertimbangkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.