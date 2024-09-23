Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pria Datang ke Rumah Wanita Bukan untuk Izin Ajak Jalan Keluar tapi Mau Melamar

Hantoro , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |10:16 WIB
Viral Pria Datang ke Rumah Wanita Bukan untuk Izin Ajak Jalan Keluar tapi Mau Melamar
Viral pria sejati datang melamar wanita pujaan hati. (Foto: TikTok @rizqazaaa)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang pria datang ke rumah wanita bukan untuk meminta izin mengajak jalan keluar, tapi mau melamar. Peristiwa ini pun jadi pusat perhatian warganet Tanah Air.

Dikutip dari unggahan video viral akun TikTok @rizqazaaa, Senin (23/9/2024), terlihat seorang pria dengan baju putih duduk di kursi ruang tamu. Dia berbicara dengan ayah dari wanita bernama Rizqa tersebut secara serius.

Viral pria sejati datang melamar wanita pujaan hati. (Foto: TikTok @rizqazaaa)

Ayahanda wanita tersebut bahkan tampak sesekali berbicara dengan gaya memberikan nasihat. Si pria pun menyimaknya dengan tekun.

Ternyata pria tersebut datang bukan untuk meminta izin kepada orangtua wanita pujaan hati untuk mengajaknya pergi keluar. Tapi, dia hendak serius melamarnya.

"Finally dia ke rumah bukan untuk meminta izin keluar/jalan tapi minta izin untuk melamar," tulis Rizqa dalam keterangan unggahan viral tersebut.

Sementara sang ibu dari wanita tersebut tersenyum senang melihat ada pria yang datang hendak melamar anak gadisnya.

Halaman:
1 2
