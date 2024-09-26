Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Lengkap Ayat Alquran Surat Al Hijr yang Meredam Emosi IShowSpeed

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |08:34 WIB
Bacaan Lengkap Ayat Alquran Surat Al Hijr yang Meredam Emosi IShowSpeed
Ilustrasi bacaan ayat Alquran Surat Al Hijr yang bisa meredam emosi IShowSpeed. (Foto: YouTube)
A
A
A

INILAH bacaan lengkap ayat Alquran Surat Al Hijr yang meredam emosi IShowSpeed. Ia dikenal sebagai streamer game. Pemilik nama asli Darren Watkins Junior ini pun sangat terkenal di dunia media sosial.

Beberapa waktu lalu IShowSpeed sangat emosi setelah kalah bermain game online melawan subscriber-nya. Pria kelahiran Cincinnati, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2005, ini terlihat luar biasa marahnya.

Selama live streaming, IShowSpeed memang sering meluapkan emosi sampai merusak barang-barang di dekatnya ketika kalah bermain game online.

Seperti dalam unggahan viral kanal YouTube IShowSiu, beberapa waktu lalu saat bermain game Rocket League melawan subscriber-nya, IShowSpeed kalah telak sampai sangat emosi.

Ayat Alquran Surat Al Hijr bisa meredam emosi IShowSpeed. (Foto: YouTube IShowSiu)

Ia bahkan mengamuk karena dibantai oleh subscriber-nya sendiri dengan skor yang cukup besar. IShowSpeed yang kurang andal bermain game Rocket League menjadi sasaran empuk dengan kebobolan sebanyak 11 gol. Dia tidak bisa mencetak gol satu pun.

Dikarenakan sudah sangat kesal, IShowSpeed ingin melampiaskan emosi, namun coba ditahan beberapa saat. Sampai kemudian dirinya membuka peramban Google dan mencari kata "Alquran" karena ingin mendengar lantunan surat yang bisa menenangkan dirinya.

IShowSpeed memilih video secara acak yang berisi lantunan ayat-ayat suci Alquran. Ia kemudian memilih video judul "Quran Recitation 10 Hours Hazaa Al Belushi". Surat yang didengarkan adalah Surat Al Hijr Ayat 1–2 yang dibacakan qari muda terkenal asal Oman yaitu Hazza Al Balushi.

Tidak membutuhkan waktu lama, hati IShowSpeed langsung tenang dan emosinya reda sesaat setelah mendengarkan lantunan indah Alquran Surat Al Hijr Ayat 1–2.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/618/3068139/tafsir-surat-al-hijr-ayat-1-2-yang-mampu-redakan-emosi-ishowspeed-oSqWgKIoGq.jpg
Tafsir Surat Al Hijr Ayat 1-2 yang Mampu Redakan Emosi IShowSpeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/614/2830066/alquran-surat-al-hijr-ayat-1-99-arab-latin-dan-artinya-iF1Y8bxWcx.jpg
Alquran Surat Al Hijr Ayat 1-99: Arab Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/65/3193459//miss_world-iBLX_large.jpg
Mahasiswa Cantik yang Magang Jadi SPG Ini Ternyata Miss World Vietnam 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/612/3193455//polem-y5Dv_large.jpg
Viral Pria Poni Lempar, Kibasannya Bikin Hati Cewe-Cewe Takluk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290//viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193249//sal_priadi-MrV7_large.JPG
Sal Priadi Bantah Bela Sitok Srengenge Usai Foto Barengnya Viral di X
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement