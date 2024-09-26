Bacaan Lengkap Ayat Alquran Surat Al Hijr yang Meredam Emosi IShowSpeed

INILAH bacaan lengkap ayat Alquran Surat Al Hijr yang meredam emosi IShowSpeed. Ia dikenal sebagai streamer game. Pemilik nama asli Darren Watkins Junior ini pun sangat terkenal di dunia media sosial.

Beberapa waktu lalu IShowSpeed sangat emosi setelah kalah bermain game online melawan subscriber-nya. Pria kelahiran Cincinnati, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2005, ini terlihat luar biasa marahnya.

Selama live streaming, IShowSpeed memang sering meluapkan emosi sampai merusak barang-barang di dekatnya ketika kalah bermain game online.

Seperti dalam unggahan viral kanal YouTube IShowSiu, beberapa waktu lalu saat bermain game Rocket League melawan subscriber-nya, IShowSpeed kalah telak sampai sangat emosi.

Ia bahkan mengamuk karena dibantai oleh subscriber-nya sendiri dengan skor yang cukup besar. IShowSpeed yang kurang andal bermain game Rocket League menjadi sasaran empuk dengan kebobolan sebanyak 11 gol. Dia tidak bisa mencetak gol satu pun.

Dikarenakan sudah sangat kesal, IShowSpeed ingin melampiaskan emosi, namun coba ditahan beberapa saat. Sampai kemudian dirinya membuka peramban Google dan mencari kata "Alquran" karena ingin mendengar lantunan surat yang bisa menenangkan dirinya.

IShowSpeed memilih video secara acak yang berisi lantunan ayat-ayat suci Alquran. Ia kemudian memilih video judul "Quran Recitation 10 Hours Hazaa Al Belushi". Surat yang didengarkan adalah Surat Al Hijr Ayat 1–2 yang dibacakan qari muda terkenal asal Oman yaitu Hazza Al Balushi.

Tidak membutuhkan waktu lama, hati IShowSpeed langsung tenang dan emosinya reda sesaat setelah mendengarkan lantunan indah Alquran Surat Al Hijr Ayat 1–2.