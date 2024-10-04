Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Calon Jamaah Sebut Pendaftaran Haji di Kantor Kemenag Cepat dan Mudah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:04 WIB
Calon Jamaah Sebut Pendaftaran Haji di Kantor Kemenag Cepat dan Mudah
Pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama. (Foto: Haji.kemenag.go.id)
A
A
A

CALON jamaah menyebut pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulon Progo cepat dan mudah. Demikian diungkapkan Choirul Anas Hadi Putra asal Weton, Kebonrejo, Temon, saat mendaftar haji di Kankemenag Kulon Progo pada Senin 23 September 2024 siang.

"Alhamdulillah proses pendaftaran haji di Kankemenag Kulon Progo cepat dan mudah. Apresiasi kepada Kankemenag Kulon Progo yang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucapnya seperti dilansir Haji.kemenag.go.id

 

Ia mengungkapkan, selain dari segi pelayanan yang cepat dan mudah, Kankemenag Kulon Progo juga sudah melengkapi sarana dan prasarana dengan baik.

"Terbukti adanya fasilitas untuk kelompok rentan dan disabilitas. Juga adanya fasilitas lain seperti snack dan minum untuk pengunjung yang membutuhkan," tambah ASN Kantor Imigrasi Yogyakarta yang bertugas di YIA ini. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/398/3114097/jamaah_haji-Ad5Y_large.jpg
Apakah Suami Bertanggung Jawab Atas Haji Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/398/3113745/haji-z8MS_large.jpg
Larangan bagi Jamaah Haji Laki-Laki dan Perempuan Sebelum Tahallul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/398/3113311/mabit_di_muzdalifah-En7R_large.jpg
Apa Arti Mabit di Muzdalifah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/398/3111884/haji-vXiA_large.jpg
Bolehkah Berhaji ketika Haid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111715/haji-NIZr_large.jpg
Kelola Dana Haji Rp171 Triliun, BPKH: Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111589/jamaah_haji-xtc7_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Sakit ketika Berhaji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement