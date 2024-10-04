Calon Jamaah Sebut Pendaftaran Haji di Kantor Kemenag Cepat dan Mudah

CALON jamaah menyebut pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulon Progo cepat dan mudah. Demikian diungkapkan Choirul Anas Hadi Putra asal Weton, Kebonrejo, Temon, saat mendaftar haji di Kankemenag Kulon Progo pada Senin 23 September 2024 siang.

"Alhamdulillah proses pendaftaran haji di Kankemenag Kulon Progo cepat dan mudah. Apresiasi kepada Kankemenag Kulon Progo yang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucapnya seperti dilansir Haji.kemenag.go.id.

Ia mengungkapkan, selain dari segi pelayanan yang cepat dan mudah, Kankemenag Kulon Progo juga sudah melengkapi sarana dan prasarana dengan baik.

"Terbukti adanya fasilitas untuk kelompok rentan dan disabilitas. Juga adanya fasilitas lain seperti snack dan minum untuk pengunjung yang membutuhkan," tambah ASN Kantor Imigrasi Yogyakarta yang bertugas di YIA ini.