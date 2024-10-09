Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Berawal Praktik Ijab Kabul di Sekolah, Pasangan Ini Menikah Sungguhan 8 Tahun Kemudian

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |10:01 WIB
Viral Berawal Praktik Ijab Kabul di Sekolah, Pasangan Ini Menikah Sungguhan 8 Tahun Kemudian
Viral pasangan menikah sungguhan setelah 8 tahun lalu pernah praktik ijab kabul di sekolah. (Foto: TikTok @beibela_)
A
A
A

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan pasangan muda-mudi praktik ijab kabul di sekolah tapi menikah sungguhan 8 tahun kemudian. Peristiwa ini pun menjadi pusat perhatian warganet Tanah Air.

Video viral tersebut dimulai dengan rekaman praktik ijab kabul siswa di sebuah masjid sekolah. Tertulis keterangan "2016 (praktik sekolah)", kemudian dilanjutkan dengan cuplikan mempelai pria yang melakukan ijab kabul sesungguhnya dengan tulisan "14.09.2024".

Video viral ini diunggah oleh pemilik akun TikTok @beibela_ dan segera mendapat perhatian luas netizen.

Dengan jumlah penayangan mencapai 1,8 juta kali, video tersebut dipenuhi ribuan komentar dari warganet yang merasa terkejut sekaligus bahagia.

