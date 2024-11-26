Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Ajak Ribuan Jamaah Umrah Doakan Indonesia dan Palestina

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |09:12 WIB
Menag Ajak Ribuan Jamaah Umrah Doakan Indonesia dan Palestina
Menag Nasaruddin Umar ajak jamaah umrah doakan Indonesia dan Palestina. (Dok Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak ribuan jamaah umrah untuk mendoakan Indonesia. Menag juga mengajak jamaah umrah mendoakan perjuangan Palestina.

Pesan ini disampaikan Menag usai menjalankan umrah di Masjidil Haram, Makkah, Sabtu (23/11/2024) malam waktu Arab Saudi. Menag saat itu berada di Tanah Suci untuk memenuhi undangan Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Saat umrah, Menag melihat langsung ribuan jamaah Indonesia berbaur dengan jamaah dari berbagai negara hingga memadati tempat thawaf (mathaf) dan sa'i (mas'a).

"Saya baru menunaikan umrah. Saya melihat banyak sekali jamaah yang hadir, mungkin karena cuacanya sangat mendukung. Saya yakin jamaah umrah dan jamaah haji Indonesia akan menjadi yang terbaik," ujar Menag, melansir laman Kemenag, Selasa (26/11/2024).

Menurut Menag, jamaah Indonesia selama ini terkenal sopan santun dan menghargai orang lain. Menag mengajak mereka untuk mendoakan kemajuan Indonesia.

"Mari kita doakan bangsa kita, negara kita. Mendoakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita," ujar Menag.

"Mari kita juga mendoakan rakyat Palestina, semoga cepat selesai perjuangannya dan berakhir dengan baik dan mendapat berkah," tuturnya.

