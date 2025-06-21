Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Pergerakan Jamaah Haji Indonesia dari Makkah ke Madinah Lancar, Semua Pegang Tasreh?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |15:30 WIB
Dijrjen PHU Hilman Latief (tengah) memastikan pergerakan jamaah dari Makkah ke Madinah berjalan lancar. (Foto; MCH 2025)
A
A
A

MADINAH – Pergerakan jamaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah berjalan lancar. Sejak Rabu 18 Juni 2025, jamaah haji Indonesia mulai menempati hotel-hotel yang ada di Madinah untuk kemudian melanjutkan berbagai rangkaian ibadah seperti salat di Masjid Nabawi hingga ziarah ke lokasi-lokasi bersejarah.

“Alhamdulillah perjalanan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Jamaah sudah bisa bergerak dari Makkah kembali ke kloter masing-masing dan di sini (Madinah) juga mereka ditempatkan di hotel berdasarkan kloter,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU) Hilman Latief kepada tim Media Center Haji 2025 yang di dalamnya terdapat Okezone di Madinah, Jumat 20 Juni 2025.

1. Di Madinah Selama 8 Hari

Masjid Nabawi yang berada di Kota Madinah. (Foto: MCH 2025)
Jamaah haji yang saat ini berada di Madinah merupakan jamaah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang II kedatangan, yakni di atas 18 Mei 2025. Saat itu, jamaah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi untuk kemudian bergerak ke Makkah sebagai persiapan menjalani puncak haji 2025.

Setelah puncak haji 2025 di Arafah, Muzdalifah dan Mina serta Makkah rampung, jamaah haji baru bergerak di Madinah. Jamaah dijadwalkan berada di Madinah selama delapan hari untuk kemudian bersiap pulang ke Indonesia.

“Penempatan berdasarkan kloter ini diharapkan mempermudah saat kepulangan jamaah ke Tanah Air. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, tidak banyak halangan dan rintangan,” lanjut Dirjen Haji berusia 49 tahun ini.

2. Seluruh Jamaah Pegang Tasreh

Mumpung di Madinah, jamaah haji wajib mengunjungi Raudhah yang berada di dalam Masjid Nabawi. Posisi Raudhah berada di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar tempat beliau melakukan khutbah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement