Rekonsiliasi Data Jamaah Haji Beres, Puncak Haji 2025 di Armuzna Berjalan Lancar

MADINAH – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief memastikan rekonsilisasi data jamaah haji Indonesia telah beres sebelum puncak haji 2025 dimulai. Alhasil, puncak haji 2025 di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) berjalan lancar.

Sebelumnya, beredar Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang menyebutkan ada permasalahan soal data jamaah haji Indonesia. Hilman Latief memastikan apa yang tercantum dalam nota tersebut sudah terselesaikan.

Hilman Latief memastikan rekonsiliasi data beres sebelum puncak haji 2025 dimulai. (Foto: MCH 2025)

"Alhamdulillah, seluruh proses rekonsiliasi data jamaah telah rampung sebelum Armuzna. Ini menjadi bagian krusial agar tidak ada gangguan saat puncak haji 2025," kata Hilman Latief kepada tim Media Center Haji 2025 di Madinah, Minggu 22 Juni 2025.

1. Masalah Sempat Muncul

Sebelum puncak haji 2025, memang sempat muncul beberapa masalah. Sebut saja ketidaksesuaian data antara sistem E-Haj, siskohat dan manifest penerbangan.

Penyebabnya karena kasus mixing data atau perubahan nama jamaah dalam manifest efek pembatalangan keberangkatan karena sakit, meninggal dunia atau alasan lain. Kondisi ini membuat petugas perlu mengisi kursi pesawat yang kosong dengan jamaah cadangan.

"Di beberapa kasus, ada jamaah yang batal berangkat secara mendadak dan harus diganti, bahkan dalam satu pesawat bisa terjadi perubahan signifikan. Tapi, kami tidak bisa membiarkan kursi pesawat kosong. Karena itu, petugas mengganti dengan jamaah berikutnya sesuai prosedur," kata Hilman.