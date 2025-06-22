3 Jamaah Haji Indonesia yang Hilang Belum Ditemukan, Kabid Linjam: Proses Pencarian Terus Berlanjut

MAKKAH - Kepala Bidang Perlindungan Jamaah (Kabid Linjam) PPIH Harun Ar-Rasyid mengatakan proses pencarian kepada jamaah haji Indonesia yang hilang terus dilakukan. Beberapa langkah dilakukan termasuk menyisir seluruh rumah sakit di Makkah dan Jeddah.

"Kami membentuk dua tim pencarian, tim A dan tim B, serta berkoordinasi dengan pihak syarikah dan KJRI di Jeddah. Pencarian kami lakukan sejak hari pertama pelaporan hingga saat ini," kata Harun dalam konferensi pers di Makkah, Minggu (22/6/2025).

"Kami juga melakukan penyisiran-penyisiran ke rumah sakit di rumah Arab Saudi. Kami bekerja sama dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah dan kami juga lapor kepada Kabid Kesehatan di Makkah untuk sama-sama menyisir di seluruh rumah sakit di Kota Makkah dan Jeddah," lanjut Harun.

1. Identitas Jamaah yang Hilang

Sebanyak tiga jamaah yang hilang adalah Hasbullah dari kelompok terbang (kloter) BDJ 07, Nurimah PLM 19 dan Sukardi (SUB 79). Untuk nama yang disebut pertama baru saja hilang pada Selasa 17 Juni 2025 dini hari Waktu Arab Saudi.

Hasbullah beberapa kali sempat hilang, namun dapat diantarkan petugas haji ke hotel tempatnya menginap. Namun, sejak Selasa 17 Juni 2025 dini hari WIB, Hasbullah yang mengalami dimensia atau penurunan daya ingat belum ditemukan lagi.

2. Imbauan kepada Jamaah

Harun juga memberi imbauan kepada jamaah agar tidak sendirian saat keluar dari hotel. Sebab, ada potensi jamaah tersasar saat hendak beribadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.