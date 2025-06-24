Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Terobosan Program Safari Wukuf dari Kemenag Diapresiasi Komisi Nasional Disabilitas

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |03:56 WIB
Terobosan Program Safari Wukuf dari Kemenag Diapresiasi Komisi Nasional Disabilitas
Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante (paling kanan) memuji Kemenag soal program safari wukuf. (Foto: MCH 2025)
A
A
A

MAKKAH – Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) yang meluncurkan program safari wukuf saat puncak haji 2025. Ia menilai ini sebagai contoh positif layanan haji yang inklusif, ramah lanjut usia (lansia) dan disabilitas.

“Kami mengapresiasi Kemenag atas skema program Safari Wukuf yang sangat baik ini. Harapan kami, praktik-praktik baik ini terus dilanjutkan, dan ke depan ada lebih banyak hal yang bisa dipersiapkan agar apa yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” kata Dante dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief di Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Makkah, Senin 23 Juni 2025.

1. KND Dlibatkan dalam Penyelenggaraan Haji 2025

Ketua KDN Dante Rimaglia memuji Kemenag soal peluncuran program safari wukuf. (Foto: MCH 2025)

Dante juga senang KND dilibatkan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025. KND berpartisipasi seperti pendataan jamaah penyandang disabilitas, hingga berinteraksi langsung dengan mereka.

 “Ada banyak praktik baik yang kami temukan. Misalnya, ketika ada penyandang disabilitas tuli dan petugas tidak tahu cara berkomunikasi. Namun, setelah berinteraksi langsung, akhirnya petugas tahu komunikasi bisa dilakukan dengan menulis di kertas atau menggunakan pensil,” jelas Dante.

2. Kemenag Terima Saran dari KND

Hilman Latief menerima saran dari KND untuk meningkatkan layanan haji ke depan. Sebab, setiap tahun jumlah jamaah lansia meningkat sehingga perlu strategi pelayanan yang inklusif dan adaptif.

 “Saya meminta masukan dari KND untuk memperkuat program kita ke depan. Karena bagaimana pun, secara demografis, jumlah jamaah lansia akan terus meningkat,” kata Dirjen PHU berusia 49 tahun ini

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement