Terobosan Program Safari Wukuf dari Kemenag Diapresiasi Komisi Nasional Disabilitas

MAKKAH – Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) yang meluncurkan program safari wukuf saat puncak haji 2025. Ia menilai ini sebagai contoh positif layanan haji yang inklusif, ramah lanjut usia (lansia) dan disabilitas.

“Kami mengapresiasi Kemenag atas skema program Safari Wukuf yang sangat baik ini. Harapan kami, praktik-praktik baik ini terus dilanjutkan, dan ke depan ada lebih banyak hal yang bisa dipersiapkan agar apa yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” kata Dante dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief di Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Makkah, Senin 23 Juni 2025.

1. KND Dlibatkan dalam Penyelenggaraan Haji 2025

Dante juga senang KND dilibatkan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025. KND berpartisipasi seperti pendataan jamaah penyandang disabilitas, hingga berinteraksi langsung dengan mereka.

“Ada banyak praktik baik yang kami temukan. Misalnya, ketika ada penyandang disabilitas tuli dan petugas tidak tahu cara berkomunikasi. Namun, setelah berinteraksi langsung, akhirnya petugas tahu komunikasi bisa dilakukan dengan menulis di kertas atau menggunakan pensil,” jelas Dante.

2. Kemenag Terima Saran dari KND

Hilman Latief menerima saran dari KND untuk meningkatkan layanan haji ke depan. Sebab, setiap tahun jumlah jamaah lansia meningkat sehingga perlu strategi pelayanan yang inklusif dan adaptif.

“Saya meminta masukan dari KND untuk memperkuat program kita ke depan. Karena bagaimana pun, secara demografis, jumlah jamaah lansia akan terus meningkat,” kata Dirjen PHU berusia 49 tahun ini