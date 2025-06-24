HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Pesawat Gagal Terbang, Jamaah Haji asal Banyuwangi Justru Temukan Ketentraman

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |20:19 WIB
Pesawat Gagal Terbang, Jamaah Haji asal Banyuwangi Justru Temukan Ketentraman
Sulaiman mengambil hikmah setelah pesawatnya gagal berangkat ke Surabaya dini hari tadi. (Foto: PPIH Daker Bandara)
JEDDAH – Salah satu jamaah haji asal Banyuwangi, Sulaiman, mengambil hikmah setelah pesawat Saudia Airlines yang akan ditumpangi mengalami pembatalan penerbangan. Ia menikmati perjalanan haji tahun ini karena percaya seluruhnya telah diatur Allah SWT.

“Ketika rombongan kami mau berangkat ke Indonesia tapi ada insiden sedikit. Mungkin ini ada hikmahnya dan kita mengikuti instruksi dari pemerintah. Biar bagaimana pun, semuanya demi keamanan kita bersama terutama kloter SUB 43 dan 44,” kata Sulaiman.

Sulaiman yakin penundaan ini skenario terbaik dari Allah SWT. (Foto: PPIH Daker Bandara)
Sulaiman yakin penundaan ini skenario terbaik dari Allah SWT. (Foto: PPIH Daker Bandara)

“Ini merupakan suka dan duka selama perjalanan haji. Semua pelayanan bagus dan tidak saya lebih-lebihkan, maupun saya kurangi,” lanjut Sulaiman yang kini tinggal di Hotel Wow, Jeddah.

1. Dijadwalkan Berangkat Dini Hari Tadi

Kloter SUB 43 dan 44 dijadwalkan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Jeddah, Arab Saudi pada Selasa (24/6/2025) dini hari WIB. SUB 43 dijadwalkan berangkat pukul 01.50 WIB. Sementara SUB 44 dijadwalkan take off pukul 03.10 WIB.

Namun, efek serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, penerbangan harus dibatalkan. Saat ini 760 jamaah haji Indonesia dari kloter SUB 43 dan 44 telah ditempatkan di beberapa hotel transit di Kota Jeddah, Arab Saudi.

“Perlu kami sampaikan bahwa tadi semalam ada eskalasi politik di timur tengah. Akibatnya ada beberapa penerbangan yang ditunda atau dibatalkan. Sekarang, seluruh jamaah sudah ditempatkan di hote-hotel di Jeddah,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief di Makkah, Selasa (24/6/2025).

“Ada dua penerbangan yang tertunda dan kita berangkatkan secepatnya. Dua kloter ini berasal dari SUB 43 dan 44,” lanjut Hilman Latief.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
