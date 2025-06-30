Tekad Suami Istri Jaga Kemabruran Haji Setelah Pulang ke Indonesia

MAKKAH – Pasangan suami istri asal Bogor, Dadik dan Rusmiati, mendapat panggilan dari Allah SWT untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Ibadah haji dijadikan Dadik sebagai momentum memperkuat jalinan rumah tangga bersama sang istri.

Sebab, selama berada di Tanah Air, Dadik jarang di rumah karena berjuang mencari nafkah. Karena itu, ia tak mau melewatkan momen haji bersama sang istri

“Kalau di Bogor, saya jarang ketemu istri, ketemunya mungkin bisa dua hari sekali. Biasa lah di jalan," kata Dadik ketika diwawancara tim Media Center Haji di Hotel Mina View, Makkah.

Menurut Dadik, serangkaian ibadah yang dijalani bersama sang istri mulai dari tawaf, sai hingga perjalanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai momen tak terlupakan. Ia menikmati seluruh rangkaian ibadah yang telah dijalani.

"Apa yang kita jalani di Makkah ini, kita terima apa adanya dan dinikmati saja. Inginnya nanti seperti ini (terus bersama istri) kalau sudah sampai rumah (Indonesia)," kata Dadik.

1. Jaga Kemabruran Haji

Setelah melewati puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, ada satu misi yang ingin dimiliki Dadik dan Rusmiati. Pasangan yang telah dikaruniai delapan cucu ini bertekad menjaga kemabruran haji, tentunya dengan menjaga sikap, perilaku hingga meningkatkan kualitas ibadah.

"Saya ingin ibadah saya menjadi lebih baik di sisa usia kami," tegas Dadik.