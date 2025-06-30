Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Tekad Suami Istri Jaga Kemabruran Haji Setelah Pulang ke Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |15:28 WIB
Dadik dan Rusmiati bertekad menjaga kemabruran haji setelah pulang ke Indonesia. (Foto: MCH 2025)
A
A
A

MAKKAH – Pasangan suami istri asal Bogor, Dadik dan Rusmiati, mendapat panggilan dari Allah SWT untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Ibadah haji dijadikan Dadik sebagai momentum memperkuat jalinan rumah tangga bersama sang istri.

Sebab, selama berada di Tanah Air, Dadik jarang di rumah karena berjuang mencari nafkah. Karena itu, ia tak mau melewatkan momen haji bersama sang istri

“Kalau di Bogor, saya jarang ketemu istri, ketemunya mungkin bisa dua hari sekali. Biasa lah di jalan," kata Dadik ketika diwawancara tim Media Center Haji di Hotel Mina View, Makkah.

Menurut Dadik, serangkaian ibadah yang dijalani bersama sang istri mulai dari tawaf, sai hingga perjalanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai momen tak terlupakan. Ia menikmati seluruh rangkaian ibadah yang telah dijalani.

"Apa yang kita jalani di Makkah ini, kita terima apa adanya dan dinikmati saja. Inginnya nanti seperti ini (terus bersama istri) kalau sudah sampai rumah (Indonesia)," kata Dadik.

1. Jaga Kemabruran Haji

Setelah melewati puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, ada satu misi yang ingin dimiliki Dadik dan Rusmiati. Pasangan yang telah dikaruniai delapan cucu ini bertekad menjaga kemabruran haji, tentunya dengan menjaga sikap, perilaku hingga meningkatkan kualitas ibadah.

"Saya ingin ibadah saya menjadi lebih baik di sisa usia kami," tegas Dadik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement