Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Indonesia Hari Ini, 1 Juli 2025: 18 Kloter, 6.970 Orang

MADINAH – Sebanyak 18 kelompok terbang (Kloter) jamaah haji Indonesia bertolak ke Tanah Air hari ini, Selasa (1/7/2025). Dari 18 kloter itu tercatat 6.970 jamaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi.

Menurut data yang diterima Okezone, kloter paling pagi yang berangkat dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi hari ini adalah JKS 43. Mereka dijadwalkan take off dari Bandara Madinah pukul 06.45 Waktu Arab Saudi (WAS) atau 10.45 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Bandara Madinah lepas 18 kloter jamaah haji Indonesia hari ini, Selasa (1/7/2025). (Foto: MCH 2025)

Kloter yang terdiri dari 442 jamaah dan petugas haji ini dijadwalkan tiba di Indonesia pukul 20.45 WIB. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Selasa (1/7/2025) 133.500 jamaah haji Indonesia sudah tiba di Tanah Air. Jumlah ini merupakan 65,33 persen dari seluruh jamaah haji reguler Indonesia tahun ini.

Berikut jadwal kepulangan jamaah haji Indonesia:

Berangkat dari Bandara Madinah, Selasa, 1 Juli 2025:

JKS 43 - Pukul 06.45 WAS

SUB 66 – Pukul 07.30 WAS