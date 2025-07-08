Potensi Tampung 5 Juta Jamaah Haji pada 2030, Arab Saudi Bangun Mina hingga 8 Lantai

Jamaah haji Indonesia saat berada di Mina Arab Saudi. (Foto: MCH 2025)

ARAB Saudi memiliki misi menampung 5 juta jamaah haji pada 2030. Jumlah itu meningkat sekira tiga kali lipat ketimbang sekarang, yang mana jumlah jamaah haji dari seluruh dunia mencapai 1,8 juta jiwa.

Demi menyukseskan target di atas, pemerintah Arab Saudi wajib melakukan pembenahan fasilitas. Sebab dengan fasilitas sekarang, jamaah haji terlihat padat saat menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Ribuan jamaah saat bergerak dari Mina ke Makkah. (Foto: MCH 2025)

Menurut Menteri Agama Nasarudin Umar ada beberapa fasilitas ibadah di Arab Saudi yang akan direnovasi. Beberapa di antaranya pelebaran area Kakbah, pengurangan bukit di sekitarnya hingga pembangunan Mina menjadi delapan lantai.

Di musim haji 2025, lalu lintas menuju Muzdalifah dan Mina juga terpantau padat. Demi mengurai kepadatan akan dibangun jalan baru hingga jalan layang.

“Kami dapat informasi bahwa Mina akan dibangun delapan lantai, tidak pakai tenda lagi. Jalan layang juga akan ditambah. Ini membuka kemungkinan baru dalam pelayanan haji,” kata Nasaruddin di Jakarta, Selasa (8/7/2026).

1. Kuota Jamaah Haji Indonesia Meningkat?

Jamaah haji Indonesia berpotensi bertambah jika skema di atas terealisasi. Saat ini jamaah haji reguler Indonesia mencapai 203.320. Jika ditambah dengan jamaah haji khusus jumlahnya menembus 220.000.

“Peluangnya terbuka luas,” lanjut menteri berusia 66 tahun ini.