HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Menag Nasaruddin Umar Sebut Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut Berpotensi Dibuka

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |17:00 WIB
Menag Nasaruddin Umar Sebut Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut Berpotensi Dibuka
Menag Nasaruddin Umar sebut haji lewat jalur laut berpotensi dibuka. (Foto: Kementerian Agama)
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut tengah melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi soal wacana jamaah menjalani ibadah haji dan umrah di Arab Saudi menggunakan transportasi laut. Nasaruddin mengatakan sudah membicarakan hal di atas dengan pejabat-pejabat Arab Saudi.

 “Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menag Nasaruddin Umar sebut ada kemungkinan haji jalur laut dibuka. (Foto: Kementerian Agama)
Menag Nasaruddin Umar sebut ada kemungkinan haji jalur laut dibuka. (Foto: Kementerian Agama)

Jika infrastruktur seperti pelabuhan dan alat transportasi telah mendukung, penyelenggaraan haji dan umrah lewat jalur laut menjadi pilihan terjangkau bagi masyarakat. “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” lanjut Nasaruddin Umar.

1. Bukan Hanya Indonesia

Nantinya jamaah haji yang menggunakan jalur laut akan berlabuh di Pelabuhan Jeddah. Selain jamaah haji Indonesia, beberapa negara yang dekat dari Arab Saudi seperti Mesir juga berpotensi melalui jalur air.

“Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” ujar Nasaruddin.

 “Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,” lanjut menteri berusia 66 tahun ini.

 

