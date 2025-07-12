Hampir Seluruh Jamaah Indonesia Tiba di Tanah Air, Ketua PPIH: Semoga Jadi Haji Mabrur

KETUA Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi mendoakan seluruh jamaah Indonesia menjadi haji mabrur. Ia pun melepas kelompok terbang (kloter) terakhir jamaah haji Indonesia (KJT 28) yang bertolak ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada Kamis, 10 Juli 2025.

“Kita berharap jamaah pulang dengan membawa haji yang mabrur serta memberikan kesejukan bagi bangsa dan negara,” kata Muchlis Hanafi kepada tim Media Center Haji 2025.

1. Mayoritas Sudah Tiba di Indonesia

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Sabtu (12/7/2025) pukul 01.00 WIB, jumlah kloter yang telah mendarat di Indonesia mencapai 525. Jumlah itu merupakan total seluruh kloter haji reguler Indonesia tahun ini.

Masih menurut sumber yang sama, 202.600 jamaah haji Indonesia sudah mendarat di Tanah Air. Jumlah itu hampir seluruh dari total jamaah haji reguler Indonesia.

2. Masih Ada yang Dirawat di Arab Saudi

Menurut data yang didapat Okezone, masih sekira 46 jamaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi. Mereka tertahan di empat kota di Arab Saudi karena menjalani perawatan di rumah sakit.

"Kita semua tentu senang, seluruh jamaah haji sudah meninggalkan Arab Saudi kecuali yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka akan terus dipantau oleh tim Kantor Urusan Haji. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera kembali ke Tanah Air,” kata Muchlis Hanafi.