KJT 28 Jadi Kloter Terakhir Jamaah Haji Indonesia 2025 yang Bertolak ke Tanah Air

Kloter KJT 28 menjadi jamaah haji terakhir Indonesia yang bertolak ke Tanah Air. (Foto: MCH 2025)

SELURUH jamaah haji Indonesia telah bertolak ke Tanah Air. Jamaah haji terakhir yang bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada Kamis, 10 Juli 2025 pukul 23.27 WAS berasal dari kelompok terbang (Kloter) KJT 28.

"Hari ini kami melepas kloter terakhir dari Madinah. Alhamdulillah secara umum proses pemulangan jemaah haji yang sudah berlangsung sejak 11 Juni hingga hari ini, 10 Juli 2025, berjalan lancar,” kata ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi di Madinah, Kamis 10 Juli 2025.

Kloter KJT 28 saat berada di Paviliun Bandara Madinah. (Foto: MCH 2025)

Proses pemulangan jamaah haji Indonesia berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang I melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 11–25 Juni 2025. Sementara gelombang berlangsung di Bandara Madinah pada 26 Juni-10 Juli 2025.

1. Haji 2025 Berjalan Lancar

Muchlis Hanafi senang penyelenggaraan haji 2025 berjalan lancar. Ditambah lagi fase pemulangan jamaah haji ke Tanah Air juga tanpa kendala.

"Kita semua tentu senang, seluruh jamaah haji sudah meninggalkan Arab Saudi kecuali yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka akan terus dipantau oleh tim Kantor Urusan Haji. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera kembali ke Tanah Air,” ujar penerjemah mantan Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Raja Salman di Jakarta pada 2017.

“Secara umum jamaah puas atas layanan yang diberikan baik akomodasi, konsumsi dan transportasi termasuk layanan petugas. Ada dinamika dalam penyelenggaraan, tapi kita bersyukur semua bisa diatasi dan diselesaikan,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama ini.