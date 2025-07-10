Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Menag Nasaruddin Umar soal Haji Lewat Jalur Laut: Banyak Perusahaan Sudah Menawarkan Jasa

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |20:59 WIB
Menag Nasaruddin Umar sebut haji lewat jalur laut masih perlu dikaji. (Foto: Kementerian Agama)
A
A
A

MAKKAH – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan haji lewat jalur laut belum dibahas internal di Kementerian Agama. Namun, beberapa perusahaan swasta sudah mempresentasikan dan menawarkan jasa agar jamaah haji Indonesia dapat berangkat menggunakan kapal laut.

“Belum ada pembahasan resmi di internal Kementerian Agama. Namun sudah banyak perusahaan yang pernah datang dan mempersentasikan itu,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Jamaah haji Indonesia bertolak ke Tanah Air melalui Bandara Madinah. (Foto: MCH 2025)

Tahun 1952, pemerintah Indonesia sempat membentuk PT Pelayaran Muslim sebagai penyelenggara haji. Di tahun yang sama, penerbangan ke Arab Saudi pun mulai dibuka.

Meski moda penerbangan sudah dibuka, jamaah haji Indonesia masih lebih memilih berangkat dan pulang melalui jalur laut. Penyebabnya karena biaya menggunakan transportasi laut lebih murah ketimbang menggunakan pesawat.

Namun, pada 1975, tidak ada lagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan kapal laut untuk menunaikan ibadah haji. Jadi, apakah transportasi laut menjadi solusi agar biaya haji mengalami penurunan?

1. Masih Mahal

Menurut Nasaruddin, beberapa perusahaan swasta yang menawarkan transportasi laut belum memiliki kapal sendiri. Alhasil, biaya sewanya masuk kategori tinggi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement