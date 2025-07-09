Kuota Haji 2026 Diumumkan Besok 10 Juli 2025, Indonesia Dapat Berapa?

KUOTA haji 2026 diumumkan besok, 10 Juli 2025. Konfirmasi itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief saat mengadakan konferensi pers di Madinah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu.

“Pengumuman secara resmi (kuota haji 2026) direncanakan pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H melalui kanal resmi masar nusuk atau e-Hajj,” kata Hilman Latief.

Hilman Latief sebut kouta haji 2026 diumumkan 10 Juli 2025. (Foto: MCH 2025)

Tahun ini, jamaah haji Indonesia mencapai 221.000 dengan rincian reguler 203.320 dan khusus 17.680. Sempat muncul kabar kuota haji Indonesia akan dipotong 50% untuk tahun depan. Namun, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan belum ada omongan dari otoritas Arab Saudi terkait hal tersebut.

“Berapa kali kami rapat saya tidak pernah mendengarkan isu itu (kuota haji 2026 dipotong 50%). Saya sebagai Menteri Agama juga sebagai Amirul Hajj, kami tak pernah mendengarkan isu itu. Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik,” kata Nasaruddin Umar saat ditemui tim Media Center Haji 2025 di Bandara Pangeran Mohammed Bin Abdulaziz, Madinah, Kamis 12 Juni 2025.

1. Pembangunan Fasilitas Haji di Arab Saudi

Arab Saudi memiliki misi besar dalam beberapa tahun ke depan. Mereka menargetkan dapat menampung jamaah haji hingga 5 juta jiwa, atau naik tiga kali lipat dari sekarang (sekira 1,8 juta jiwa).

Sebelum merealisasikan kondisi di atas, pemerintah Arab Saudi tentu harus melakukan renovasi atau pembangunan beberapa fasilitas ibadah haji. Kabarnya, mereka akan melakukan pelebaran Kakbah, pembesaran jalan di kawasan Arafah-Muzdalifah-Mina hingga membangun Mina sampai delapan lantai.