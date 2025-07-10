Lepas Kloter SOC 95 di Bandara Madinah, Ketua PPIH Arab Saudi: Jamaah Puas dengan Layanan Haji

MADINAH – Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi melepas kelompok terbang (Kloter) SOC 95 di Pavilion 1 Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Arab Saudi, Kamis (10/7/2025). Ia senang karena hampir seluruh jamaah haji Indonesia telah bertolak ke Tanah Air.

“Hari ini kami melepas kloter terakhir untuk maskapai Garuda. Alhamdulillah secara umum proses pemulangan jamaah haji yang sudah berlangsung sejak 11 Juni hingga hari ini 10 Juli 2025 berjalan lancar, “kata Muchlis Hanafi kepada tim Media Center Haji 2025.

Jamaah kloter SOC 95 di Paviliun 1 Bandara Madinah. (Foto: MCH 2025)

Muchlis Hanafi tidak sendirian melepas jamaah haji Indonesia kloter SOC 95 yang berasal dari 23 kabupaten/kota dari tiga provinsi yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Ia ditemani pejabat Kementerian Agama Direktur Bina Haji Mustain Ahmad, Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dan PPIH Daker Bandara.

Sebanyak 243 jamaah Kloter SOC 95 satu per satu dikalungi sorban dan selendang sebagai bentuk penghormatan dari Kementerian Agama, BP Haji dan Garuda Indonesia. Ikut juga melepas kepulangan jamaah haji Kloter SOC 95, Kepala Daker Bandara Abdul Basir, Wakil Kadaker Abdillah dan Sekretaris Ihsan Faisal.

“Kita semua tentu senang, hampir seluruh jamaah kita sudah meninggalkan Arab Saudi dan menyisakan 6 kloter atau sekitar 2.600 jamaah yang akan diberangkatkan secara bertahap sampai nanti malam, “ lanjut Muchlis yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama.

1. Jamaah Puas dengan Pelayanan Haji

Muchlis Hanafi memastikan jamaah haji puas dengan pelayanan yang didapat selama berada di Arab Saudi. Berbagai layanan mendapat respons positif mulai dari akomodasi, konsumsi dan transportasi.