Doa untuk Mempermudah Kehamilan Usai Berhubungan Suami Istri

JAKARTA - Doa untuk mempermudah kehamilan usai berhubungan suami istri ternyata banyak dicari orang. Hal ini lantaran anak merupakan anugerah yang menjadi dambaan keluarga.

Ikhtiar untuk mendapatkan momongan, dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat, rutin memeriksakan kondisi kandungan ke dokter. Selain itu, tak lupa memanjatkan doa agar segera dikaruniai anak.

Tidak ada doa khusus setelah berhubungan suami istri agar cepat mendapat anak. Para ulama menegaskan tidak ada doa khusus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW supaya cepat hamil.

Hal ini sebagaimana dikutip dari laman Konsultasi Syariah, Rabu (6/8/2025), dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan:

أما التزام دعاء معين تواظب عليه كأنه مطلوب بعينه لطلب الولد واعتقاد سنية ذلك، فهذا لم نقف على ما يدل على مشروعيته

"Mengamalkan doa tertentu kemudian dirutinkan, seolah-olah doa itu doa itu secara khusus dianjurkan untuk meminta anak dan diyakini adanya anjuran doa ini, kami belum menjumpai adanya nash yang menunjukkan disyariatkannya doa khusus tersebut." (Fatawa Syabakah Islamiyah Nomor 43435)

Meski begitu, dalam Alquran, Allah SWT menyebutkan beberapa doa yang dipanjatkan Nabi Zakariya ketika memohon keturunan. Pasangan suami istri bisa menirunya.

Doa Nabi Zakariya

Salah satunya doa Nabi Zakariya yang Allah SWT sebutkan di dalam Surat Al Anbiya Ayat 89–90:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"Ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Aku perbaiki istrinya (sehingga dapat mengandung). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami." (QS Al Anbiya: 89–90).