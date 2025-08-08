Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Arti dari Sungai Eufrat dalam Islam?

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:31 WIB
Apa Arti dari Sungai Eufrat dalam Islam?
Apa Arti dari Sungai Eufrat dalam Islam? (Instagram/@motoreclama)
A
A
A

JAKARTA - Sungai Eufrat terbentang dari dataran tinggi Anatolia Tenggara di Turki, mengalir melalui wilayah Suriah dan Irak. Kemudian aliran sungai bergabung dengan Sungai Tigris di bagian selatan Irak sebelum bermuara di Teluk Persia.

1. Sungai Eufrat

Baru-baru ini Sungai Eufrat mengering. Fenomena ini memicu warga lokal berbondong-bondong menggali tanah di tepi sungai. Mereka berharap menemukan emas yang terlihat berkilauan di dasar sungai yang kini mengering. 

Sungai Eufrat merupakan salah satu sungai terbesar di kawasan Asia Barat Daya. Panjangnya mencapai sekitar 2.781 km atau 1.730 mil. 

Ahli geologi mengingatkan munculnya warna berkilau belum tentu berarti emas. 

Melansir Shafaq News, insinyur geologi, Khaled al-Shammari menyebut hanya analisis ilmiah yang dapat memastikan apakah mineral terlihat adalah emas atau bukan. 

Mineral berkilau ditemukan di Eufrat sebelumnya ternyata adalah pyrit atau “emas bodoh” yang menyerupai emas, tapi tidak bernilai tinggi secara ekonomi.

2. Sungai Eufrat dalam Islam

Melansir laman muslim, fenomena akan mengeringnya sungai Eufrat ini merupakan salah satu tanda dekatnya hari Kiamat yang disebutkan Nabi Muhammad SAW:

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَحْسِرَ الفُراتُ عن جَبَلٍ مِن ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عليه، فيُقْتَلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، ويقولُ كُلُّ رَجُلٍ منهمْ: لَعَلِّي أكُونُ أنا الذي أنْجُو

“Kiamat tidak akan terjadi sampai Eufrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap seratus orang (yang memperebutkannya), terbunuhlah sembilan puluh sembilan orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, ‘Mudah-mudahan akulah orang yang selamat.‘” (HR. Muslim no. 2894)

 

Halaman:
1 2
