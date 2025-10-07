Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Di Balik Datangnya Musibah, Ujian hingga Kasih Sayang Allah SWT

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |15:54 WIB
Di Balik Datangnya Musibah, Ujian hingga Kasih Sayang Allah SWT
Di Balik Datangnya Musibah, Ujian hingga Kasih Sayang Allah SWT (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Musibah bisa datang kapan saja, tanpa adanya peringatan. Namun, di balik musibah yang menimpa, ada makna di dalamnya. 

1. Musibah

Secara bahasa, kata muṣībah berasal dari akar kata aṣāba yang berarti “sesuatu yang menimpa”. Dalam Alquran, kata ini bersifat netral alias tidak selalu berarti keburukan. 

Musibah kadang berarti ujian yang menimpa dalam bentuk kebaikan. Kadang juga berarti ujian dalam bentuk kesulitan. Allah SWT berfirman:

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَۚ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا

Artinya : “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.” [Q.S. an-Nisā’ (4): 79].

Melansir laman Muhammadiyah, Selasa (7/10/2025), ayat ini menegaskan dua hal penting. Pertama,  segala kebaikan yang datang adalah karunia dari Allah. Kedua, keburukan atau bencana yang menimpa manusia sering kali bersumber dari perbuatannya sendiri—ketika ia merusak keseimbangan alam, menzalimi sesama, atau mengabaikan amanah kekhalifahan di bumi.

Di sisi lain, pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman:

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍۢ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍۢ

Artinya : “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” [Q.S. asy-Syūrā (42): 30].

Ayat ini menunjukkan, musibah tidak semata azab, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah—karena Dia masih memaafkan sebagian besar kesalahan manusia.

 

1 2 3
Topik Artikel :
islam Ujian Musibah
