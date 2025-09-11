Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Hikmah dan Tips di Balik Datangnya Musibah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 September 2025 |15:59 WIB
5 Hikmah dan Tips di Balik Datangnya Musibah
5 Hikmah dan Tips di Balik Datangnya Musibah (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di balik datangnya musibah, ada hikmah yang dapat dipetik umat Islam. Pada saat itulah, kaum muslim dituntut untuk sabar dan ikhlas dalam menghadapinya.

Para ulama menjelaskan, di balik musibah terdapat hikmah yang bisa dipetik pelajarannya. Selain itu, ada tips yang bisa menjadi penawar untuk memberikan ketenangan batin. 

Melansir laman Kemenag, Kamis (11/9/2025), di antara ulama yang menjelaskan hal tersebut adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, sebagaimana ia ungkapkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah: 1998) juz IV, halaman 173-176.

Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut menjelaskan, setidaknya ada 5 hikmah dan tips dalam menghadapi sebuah musibah yang menimpa umat Islam, sebagaimana berikut ini:

1. Semuanya Titipan Allah

Ketika seorang muslim mendapat musibah, mestinya meyakini jiwa raganya, hartanya, maupun keluarganya adalah titipan dari Allah SWT. Karena itu, ketika semuanya diambil kembali oleh Allah, hal demikian ibarat seorang pemberi pinjaman yang mengambil kembali barang miliknya dari orang yang meminjam.

Semua yang dimiliki pada mulanya berawal dari tidak ada dan pada akhirnya akan kembali menjadi tidak ada. Karena itu, kehilangan sesuatu seharusnya dipandang sebagai hal yang wajar, sebagaimana keadaan sebelum ia memilikinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155:

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۗ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَۗ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).”

2. Senang dan Sedih Sewajarnya

Sebagaimana diketahui, manusia saat lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Pada akhirnya ia akan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, kecuali amal perbuatannya. Karena itu, ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan mestinya disambut dengan sewajarnya karena semua itu akan datang silih berganti dan pada akhirnya akan kembali hilang.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
islam Hikmah Musibah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630//doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184356//whatsapp-YEvk_large.jpg
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/330/3184304//rambut-artV_large.jpg
Hukum Menghitamkan Rambut dalam Islam, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347//sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183335//kuku-FJV1_large.jpg
Potong Rambut atau Kuku saat Keadaan Junub, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/330/3182890//kisah_nabi-AFsB_large.jpg
Kisah Nabi Musa Berguru kepada Khidhir, Ini 12 Hikmahnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement