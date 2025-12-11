Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Menjaga Lisan dari Komentar Negatif terhadap Korban Bencana

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |09:05 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – Di tengah musibah banjir yang melanda wilayah Sumatra, banyak masyarakat Indonesia menggalang bantuan untuk membantu para korban. Namun, di sisi lain, ada juga orang-orang yang mengeluarkan komentar negatif, misalnya mengaitkan bencana dengan azab, dosa, atau ucapan yang menyakiti para penyintas.

Padahal, penting bagi seorang Muslim untuk menjaga lisannya di tengah suasana duka dan fokus pada kegiatan positif untuk membantu para korban. Khutbah Jumat kali ini menekankan pentingnya menjaga lisan tersebut, sebagaimana dilansir NU Online.

Khutbah I

الْحَمْدُ للهِ. الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ, يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءَكَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيْلُهُ, خَيْرُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ, فَيَاأَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan-Nya untuk menunaikan shalat Jumat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Tak lupa, khatib juga mewasiatkan jamaah untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan takwa kepada Allah. Semoga dengan ketakwaan, kita selalu dilindungi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal 'alamin.

 

Telusuri berita muslim lainnya
