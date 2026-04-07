Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Dzikir Sambil Tiduran? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |16:30 WIB
Bolehkah Dzikir Sambil Tiduran? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Dzikir atau mengingat Allah SWT adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, baik dalam suasana lapang maupun sempit. Dari pengertian tersebut muncul pertanyaan: apakah dzikir boleh dilakukan dalam berbagai situasi atau posisi, misalnya sambil tiduran? Para ulama memiliki penjelasan mengenai hal ini.

Apa itu Dzikir?

Berdzikir atau mengingat Allah SWT adalah amalan yang mudah namun menyimpan keutamaan luar biasa. Para ulama memandang dzikir bukan hanya ucapan lisan, tetapi juga obat hati, penenang jiwa, dan jalan utama mendekatkan diri kepada Allah.

Karena keutamaan dan kemudahannya, umat Islam disarankan menjadikan dzikir sebagai bagian rutin hidup: sebelum dan sesudah shalat, menjelang tidur, saat bekerja, hingga dalam kesibukan sehari‑hari, sehingga setiap napas menjadi ibadah.

Bagaimana Hukum Dzikir Sambil Tiduran?

Umat Islam disarankan menjadikan dzikir bagian rutin kehidupannya, termasuk saat berbaring. Para ulama sepakat bahwa berdzikir sambil tiduran hukumnya boleh (mubah) dan tetap berpahala selama niatnya ikhlas mengingat Allah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 191:

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

Artinya: “(Yaitu) orang‑orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring.”

Ayat ini menunjukkan bahwa dzikir bukan ibadah yang terbatas pada posisi tertentu, tetapi bisa dilakukan dalam berbagai keadaan, termasuk saat berbaring. Ulama tafsir seperti Ibnu Jarir ath‑Thabari menegaskan bahwa dzikir dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring semuanya termasuk bentuk ibadah yang diperbolehkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement