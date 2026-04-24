HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Hari Ke-4 Operasional Haji 2026: 15.349 Jamaah Terbang, 1 Wafat di Madinah

Nur Wijaya Kesuma , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |20:50 WIB
Hari Ke-4 Operasional Haji 2026: 15.349 Jamaah Terbang, 1 Wafat di Madinah
Hari Ke-4 Operasional Haji 2026: 15.349 Jamaah Terbang, 1 Wafat di Madinah (Nur Wijaya Kesuma)
JAKARTA - Pemerintah terus memaksimalkan pemberangkatan jamaah haji 2026. Hingga hari keempat, tercatat 15.349 orang telah diterbangkan ke Arab Saudi. Dari total 40 kelompok terbang (kloter) tersebut, sebanyak 9.884 jamaah dilaporkan telah tiba dengan lancar di Madinah.

1. 15.349 Jamaah Diberangkatkan

Pemantauan operasional kini difokuskan pada sektor kesehatan, menyusul adanya 93 jamaah yang memerlukan rawat jalan dan satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung. Mengantisipasi potensi kelelahan berlebih, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi meminta seluruh panitia daerah untuk meminimalkan kegiatan seremonial saat pelepasan di asrama haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, memastikan pemerintah memberikan atensi khusus pada aspek keselamatan dan jaminan hak jamaah, termasuk pelaksanaan badal haji. 

"Kami memastikan seluruh proses berjalan lancar dengan layanan yang terus dioptimalkan," ujar Ichsan di Jakarta.

Selain kesiapan fisik di Tanah Air, jamaah juga diminta mewaspadai paparan cuaca terik di Madinah yang suhu hariannya dilaporkan mencapai 34 derajat Celsius. Kondisi alam ini menuntut kedisiplinan jemaah dalam mematuhi seluruh panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh PPIH.

Langkah mitigasi dehidrasi wajib dipraktikkan sejak dini agar stamina tamu Allah tetap prima menjalani rangkaian ibadah. 

"Kami mengimbau jemaah menjaga stamina, memperbanyak minum, dan mengikuti arahan petugas," tutur Ichsan.
 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214470/juru_bicara_kemenhaj_ichsan_marsha-QxvS_large.jpg
Kemenhaj Minta PPIH Embarkasi Minimalkan Kegiatan Seremonial untuk Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/398/3214286/haji-nrdv_large.jpeg
Kemenhaj Ungkap 125 Ribu Jamaah Haji Nikmati Layanan Fast Track
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/398/3214282/jubir_kemenhaj_ichsan_marsha-gMpw_large.jpg
Kemenhaj Pastikan Kesiapan Pelayanan 16 Asrama Haji di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/398/3214280/jubir_kemenhaj_ichsan_marsha-QErY_large.jpg
12 Kloter Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah dengan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
