Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel

MEKKAH - Ratusan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah mulai menginjakkan kaki di Kota Makkah untuk mempersiapkan layanan operasional haji 2026. Kedatangan para petugas ini menandai dimulainya penataan infrastruktur layanan secara menyeluruh bagi para tamu Allah.

Setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, para personel Daker Makkah langsung dikonsolidasikan. Kekuatan pelayanan ini terdiri atas gabungan petugas layanan jamaah yang diberangkatkan dari Indonesia, dibantu tambahan tenaga dari mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Timur Tengah.

Kepala PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Ihsan Faisal, membenarkan konsolidasi awal para pelayan jamaah adalah prioritas utama sebelum operasional penuh berjalan.

"Persiapan yang kita laksanakan untuk menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia, baik gelombang pertama maupun kedua, waktu yang paling penting adalah mempersiapkan dulu para petugas," ujar Ihsan.

Ihsan merinci, proses pergerakan petugas Daker Makkah dilakukan secara bertahap selama tiga hari berturut-turut.

"Kemarin kita alhamdulillah sudah menyambut kedatangan para petugas PPIH Arab Saudi di Makkah sebanyak 360 petugas yang semuanya berasal dari Tanah Air. Mereka mencakup seluruh sektor layanan jemaah," tuturnya.

Pemerintah kini fokus melakukan pemetaan penempatan petugas di titik-titik krusial di seantero Makkah. Pengamanan dan pendampingan jemaah saat melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram menjadi salah satu prioritas terdekat yang akan segera dieksekusi oleh tim PPIH Arab Saudi.

(Erha Aprili Ramadhoni)