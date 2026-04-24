Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel

Nur Wijaya Kesuma , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |22:32 WIB
Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel
Nur Wijaya Kesuma
A
A
A

MEKKAH - Ratusan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah mulai menginjakkan kaki di Kota Makkah untuk mempersiapkan layanan operasional haji 2026. Kedatangan para petugas ini menandai dimulainya penataan infrastruktur layanan secara menyeluruh bagi para tamu Allah. 

Setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, para personel Daker Makkah langsung dikonsolidasikan. Kekuatan pelayanan ini terdiri atas gabungan petugas layanan jamaah yang diberangkatkan dari Indonesia, dibantu tambahan tenaga dari mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Timur Tengah.

Kepala PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Ihsan Faisal, membenarkan konsolidasi awal para pelayan jamaah adalah prioritas utama sebelum operasional penuh berjalan. 

"Persiapan yang kita laksanakan untuk menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia, baik gelombang pertama maupun kedua, waktu yang paling penting adalah mempersiapkan dulu para petugas," ujar Ihsan.

Ihsan merinci, proses pergerakan petugas Daker Makkah dilakukan secara bertahap selama tiga hari berturut-turut. 

"Kemarin kita alhamdulillah sudah menyambut kedatangan para petugas PPIH Arab Saudi di Makkah sebanyak 360 petugas yang semuanya berasal dari Tanah Air. Mereka mencakup seluruh sektor layanan jemaah," tuturnya.

Pemerintah kini fokus melakukan pemetaan penempatan petugas di titik-titik krusial di seantero Makkah. Pengamanan dan pendampingan jemaah saat melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram menjadi salah satu prioritas terdekat yang akan segera dieksekusi oleh tim PPIH Arab Saudi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jamaah Haji Haji 2026 haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214559/jamaah_haji-4xyz_large.jpg
Hari Ke-4 Operasional Haji 2026: 15.349 Jamaah Terbang, 1 Wafat di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214470/juru_bicara_kemenhaj_ichsan_marsha-QxvS_large.jpg
Kemenhaj Minta PPIH Embarkasi Minimalkan Kegiatan Seremonial untuk Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/398/3214286/haji-nrdv_large.jpeg
Kemenhaj Ungkap 125 Ribu Jamaah Haji Nikmati Layanan Fast Track
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/398/3214282/jubir_kemenhaj_ichsan_marsha-gMpw_large.jpg
Kemenhaj Pastikan Kesiapan Pelayanan 16 Asrama Haji di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/398/3214280/jubir_kemenhaj_ichsan_marsha-QErY_large.jpg
12 Kloter Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah dengan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement