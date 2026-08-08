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90. QS. Al-Balad

(Negeri)
Makkiyyah - 20 Ayat
لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ
١
Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah),
Penjelasan Ayat ke-1
وَاَنۡتَ حِلٌّ ۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ
٢
dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini,
Penjelasan Ayat ke-2
وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ
٣
dan demi (pertalian) bapak dan anaknya.
Penjelasan Ayat ke-3
لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡ كَبَدٍؕ
٤
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
Penjelasan Ayat ke-4
اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّنۡ يَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ اَحَدٌ‌ ۘ‏
٥
Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
Penjelasan Ayat ke-5
يَقُوۡلُ اَهۡلَكۡتُ مَالًا لُّبَدًا
٦
Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.”
Penjelasan Ayat ke-6
اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ يَرَهٗۤ اَحَدٌ
٧
Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
Penjelasan Ayat ke-7
اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَيۡنَيۡنِۙ‏
٨
Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata,
Penjelasan Ayat ke-8
وَلِسَانًا وَّشَفَتَيۡنِۙ
٩
dan lidah dan sepasang bibir?
Penjelasan Ayat ke-9
وَهَدَيۡنٰهُ النَّجۡدَيۡنِ‌ۚ
١٠
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan),
Penjelasan Ayat ke-10
فَلَا اقۡتَحَمَ الۡعَقَبَةَ
١١
tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?
Penjelasan Ayat ke-11
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡعَقَبَةُ
١٢
Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
Penjelasan Ayat ke-12
فَكُّ رَقَبَةٍ
١٣
(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),
Penjelasan Ayat ke-13
اَوۡ اِطۡعٰمٌ فِىۡ يَوۡمٍ ذِىۡ مَسۡغَبَةٍ
١٤
atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,
Penjelasan Ayat ke-14
يَّتِيۡمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ
١٥
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
Penjelasan Ayat ke-15
اَوۡ مِسۡكِيۡنًا ذَا مَتۡرَبَةٍ
١٦
atau orang miskin yang sangat fakir.
Penjelasan Ayat ke-16
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡمَرۡحَمَةِ
١٧
Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
Penjelasan Ayat ke-17
اُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ
١٨
Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
Penjelasan Ayat ke-18
وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِ
١٩
Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.
Penjelasan Ayat ke-19
عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ
٢٠
Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
Penjelasan Ayat ke-20
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